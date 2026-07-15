Трамп на коллаже заменил Украину на Северную Америку

Дональд Трамп вновь вызвал бурные обсуждения в прессе после неоднозначной публикации в соцсетях. Глава Белого дома разместил изображение, на котором вместо карты Украины неожиданно появилась карта Северной Америки с территориями, на которые ранее претендовала вашингтонская администрация.