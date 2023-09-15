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Иду Галич на ее новых фото сравнили с Моникой Беллуччи

Иду Галич на ее новых фото сравнили с Моникой Беллуччи

Иду Галич на ее новых фото сравнили с Моникой БеллуччиВ последнее время Ида Галич сильно похудела, взяла за правило ходить по десять тысяч шагов в день и есть, как говорит она сама, «более-менее правильную» еду, а еще отказалась от алкоголя.

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