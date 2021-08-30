Надоели претензии парня, который жил у меня на всем готовом

5МИНУТКАДом/ДачаНадоели претензии парня, который жил у меня на всем готовом С парнем познакомилась на работе. Как только он появился в дверях моего кабинета, мое сердце готово было вырваться.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВам несказанно повезло, что сам ушел сам. Это сохранит вам здоровье, восстановит душевный комфорт и откроет возможность встретить досдойного вас мужчину.Ppatentlil"Через пару месяцев я уволилась, " - ПОЧЕМУ?????????????????Наталья ТиманцеваДавно надо было его гнать поганой метлой. Непонятно только одно, почему с работы уволилась?Vera DobryaginaЧерез пару месяцев уволилась, спустя два года(!) стали жить вместе. А за время между двумя месяцами и двумя годами что происходило? За ручку в парке гуляли? По-моему, достаточный срок, чтобы разобраться в парне и сделать выводы. Или он так умело всё это время претворялся?Татьяна ХлусоваПочему же обязательно за ручку в парке? Может быть, и в интимной обстановке встречались, но вместе не жили и совместного хозяйства не вели. Из чего было делать выводы?ЛилияАвтор заблудилась во времени - неделях, месяцах, годах.)))Комментировать
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