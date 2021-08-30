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    Почему же обязательно за ручку в парке? Может быть, и в интимной обстановке встречались, но вместе не жили и совместн...Надоели претензии...

Надоели претензии парня, который жил у меня на всем готовом

Надоели претензии парня, который жил у меня на всем готовом

С парнем познакомилась на работе. Как только он появился в дверях моего кабинета, мое сердце готово было вырваться.

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Ирина
Вам несказанно повезло, что сам ушел сам. Это сохранит вам здоровье, восстановит душевный комфорт и откроет возможность встретить досдойного вас мужчину.
patentlil
"Через пару месяцев я уволилась, " - ПОЧЕМУ?????????????????
Наталья Тиманцева
Давно надо было его гнать поганой метлой. Непонятно только одно, почему с работы уволилась?
Vera Dobryagina
Через пару месяцев уволилась, спустя два года(!) стали жить вместе. А за время между двумя месяцами и двумя годами что происходило? За ручку в парке гуляли? По-моему, достаточный срок, чтобы разобраться в парне и сделать выводы. Или он так умело всё это время претворялся?
Татьяна Хлусова
Почему же обязательно за ручку в парке? Может быть, и в интимной обстановке встречались, но вместе не жили и совместного хозяйства не вели. Из чего было делать выводы?
Лилия
Автор заблудилась во времени - неделях, месяцах, годах.)))

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