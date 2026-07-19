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«Месси всегда жил футболом и продолжает демонстрировать, что он хозяин этой игры». Маскерано о Лионеле

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины  и экс-тренер « Интер Майами »  Хавьер Маскерано высказался об игре Лионеля Месси .

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