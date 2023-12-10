The Sims 4 Сдается ! EA App Origin Весь Мир

https://irongamers.ru/sale/key/4074226 - Язык: Русский, Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Польский Платформа: PC Активация: EA App Региональные ограничения: Россия и Весь Мир Внимание! Требуется наличие оригинальной игры The Sims 4! Дополнение «The Sims 4 Сдается!» добавит еще больше красок в жизнь симов, ведь теперь они смогут сдавать и снимать жилье в многоквартирных домах! Кто-то будет сдавать сразу несколько объектов, а кто-то поселится в большом доме, чтобы всласть разнюхивать соседские секреты.