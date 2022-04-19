За один день около 400 уссурийцев бесплатно обследовались в городской больнице

За один день около 400 уссурийцев бесплатно обследовались в городской больнице

Более 12,5 тысяч приморцев за неделю прошли бесплатное обследование здоровья в поликлиниках в рамках общекраевой программы "Здоровые сердца Приморья".

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