Юрий Ильинов

Блинкен назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной Государственный секретарь США демократ Энтони Блинкен, который в ближайшее время покинет свой пост, передав его представителю республиканцев, назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, все зависит от Киева, но не все так однозначно. Именно желание Украины завершить военные действия против РФ, как думает Блинкен, являются главным условием для заключения соглашения о мире между Киевом и Москвой. Сейчас украинская сторона скептически смотрит на это. Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей договориться о хорошей сделке – сказал Блинкен представителям СМИ в ходе брифинга в Госдепе США. Блинкен уточнил, что Россия может воспользоваться возможностью и, «получив передышку», позже «снова атаковать». Поэтому, с его слов, главным условием соглашения все-таки должна стать уверенность, гарантия того, что подобного не произойдет в будущем. Заметим, что пост главы Госдепа США должен занять Марко Рубио (он сенатор от штата Флорида и официальный номинант на указанную должность госсекретаря с 14 ноября 2024 года). Он считает, что прекращение российско-украинского конфликта должно стать одним из приоритетов американской внешней политики. Кроме того, идею возвращения Украины к границам 1991 года он назвал нереалистичной. Также он допускает отмену антироссийских санкций для ускорения переговорного процесса и завершения конфликта.