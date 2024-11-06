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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тампа» проиграла 3-й матч подряд, пропустив 15 шайб в общей сложности. Василевский отразил 20 из 23 бросков «Сент-Луиса»

Команда тренера Джона Купера уступила «Сент-Луису» (2:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков соперника.

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