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Царьград

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ФСБ задержала женщину при попытке установить бомбу в Москве

ФСБ задержала женщину при попытке установить бомбу в Москве

В Москве задержали 30-летнюю русскую, подозреваемую в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб.

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