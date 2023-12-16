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Генич о том, что ЦСКА 8-й в РПЛ: «Наиграли на более высокое место. Можно было набирать больше очков и быть в тройке»

Генич о том, что ЦСКА 8-й в РПЛ: «Наиграли на более высокое место. Можно было набирать больше очков и быть в тройке»

«Восьмое место – провальный результат для ЦСКА? По месту в турнирной таблице, наверное. Игра, которую показывала команда при Федотове и его тренерском штабе в тех условиях, более чем удовлетворительная именно по качеству и содержанию.

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