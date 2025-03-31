Вернулись к тому, с чего начинали: похоже, Blizzard готовится переименовать Overwatch 2 в OverwatchПо мере развития условно-бесплатный командный шутер Overwatch 2 от Blizzard Entertainment всё меньше становится похож на некогда обещанный сиквел.
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