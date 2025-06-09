В Москве рабочего затянуло в сточную трубу

Ливень, обрушившийся на Москву, стал настоящим испытанием для жителей столицы. Вода мощными потоками устремилась к реке ЧертановкеЛивень, обрушившийся на Москву, стал настоящим испытанием для жителей столицы.
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