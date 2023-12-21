Польские водители грузовиков затроллили украинских коллег гимном РФ в очереди на границе

Украинских перевозчиков не пропускают на границе с Польшей под звуки российского гимна. В Telegram российского журналиста Владимира Соловьева появилось видео, на котором демонстрируется ситуация, сложившаяся на границе с Украиной и Польшей.
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