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МХТ объявил о смене Юры Борисова в роли Гамлета

МХТ объявил о смене Юры Борисова в роли Гамлета

В МХТ имени Чехова поменялся исполнитель главной роли в «Гамлете». Об этом сообщили на сайте театра.С 25 ноября вместо Юрия Борисова принца Датского будет играть Оливер Мара.

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