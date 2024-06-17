Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, поскольку желает войны с Россией, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
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