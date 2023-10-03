Вице-президент УЕФА извинился за предложение допустить юношеские команды России к евротурнирам

Свои игры женские и мужские дружины обязаны проводить без флага, гимна и не на территории РФПервый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон прокомментировал решение организации допустить юношей из России на международные турниры.
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