Для удара было уже всё готово, но Трамп отыграл назад.
Израильский канал: Нетаньяху раздражён непоследовательностью Трампа по Ирану
Комментарии
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Андрей Шишинов
"Госдеп распространял предупреждение американским гражданам о том, что нахождение на Ближнем Востоке стало крайне небезопасным. Добавлялось, что им лучше немедленно покинуть регион." А такой весь наивный нацист нетанянияха сразу поверил7 Если госдеп предупреждает об опасности- это всегда значит, что скорее всего никаких ударов не будет. А вот если будет сообщения о начале переговоров- тогда точно ударят.
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