Израильский канал: Нетаньяху раздражён непоследовательностью Трампа по Ирану

Андрей Шишинов

"Госдеп распространял предупреждение американским гражданам о том, что нахождение на Ближнем Востоке стало крайне небезопасным. Добавлялось, что им лучше немедленно покинуть регион." А такой весь наивный нацист нетанянияха сразу поверил7 Если госдеп предупреждает об опасности- это всегда значит, что скорее всего никаких ударов не будет. А вот если будет сообщения о начале переговоров- тогда точно ударят.