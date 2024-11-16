Глава МИД Японии Ивая посетит с визитом Украину и встретится с Сибигой

Руководитель министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая посетит с визитом Украину и встретится с украинским коллегой Андреем Сибигой, Об этом заявили в МИД восточноазиатского государства, информирует ТАСС.
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