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Путин подписал закон об ограничениях для иноагентов за рубежом, США отчитались о навигации в Персидском заливе: главное за сутки

Путин подписал закон об ограничениях для иноагентов за рубежом, США отчитались о навигации в Персидском заливе: главное за сутки

В России подписан закон о блокировке счетов и госуслуг для скрывающихся за границей должников и иноагентов, утверждено продление упрощенной регистрации гаражей до сентября 2031 года, а в США подсчитали успешные проходы судов через Ормузский пролив.

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