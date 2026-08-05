Путин подписал закон об ограничениях для иноагентов за рубежом, США отчитались о навигации в Персидском заливе: главное за сутки

В России подписан закон о блокировке счетов и госуслуг для скрывающихся за границей должников и иноагентов, утверждено продление упрощенной регистрации гаражей до сентября 2031 года, а в США подсчитали успешные проходы судов через Ормузский пролив.
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