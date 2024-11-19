Председатель AFM Лаура ван Геест: Криптовалюты опасны для финансовой системы

Председатель Управления по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) Лаура ван Геест выразила критику в адрес Дональда Трампа за его поддержку криптовалют, подчеркивая риски, которые они могут представлять для мировой финансовой системы.
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