Награждение военнослужащих подразделения военной полиции ЦВО государственными и ведомственными наградами состоялось в зоне СВО

На военнослужащих военной полиции возложены особые задачи в ходе специальной военной операции. Они следят за безопасностью на дорогах и в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим на пунктах контроля.
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