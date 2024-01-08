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Историки из Новосибирска объяснили, чем снежная баба отличается от снеговика

Историки из Новосибирска объяснили, чем снежная баба отличается от снеговика

Новосибирские специалисты рассказали, почему принято ломать снежных баб, и откуда родом снеговик.На автобусной экскурсии директор Музея Новосибирска Елена Щукина объяснила горожанам и туристам, чем отличаются снежные бабы и снеговики.

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