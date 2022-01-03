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Видео: Парень построил лифт для своего пожилого 20-летнего котика

Видео: Парень построил лифт для своего пожилого 20-летнего котика

Изобретательный парень устроил своему стареющему коту Фродо приятную поездку на лифте. В видео, которое набрало более 600 000 просмотров, 21-летний ютубер из Новой Зеландии шутит, что возраст его животного можно сравнить с Дамблдором и Гендальфом.

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