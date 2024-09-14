14/09/24==СЕРЫЕ ВОЛКИ ВЕЛИКОГО ТУРАНА. ЭРДОГАН В БРИКС СТАНЕТ ТРОЯНСКИМ КОНЁМ ЗАПАДА

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Владимир Алтайцев
Принимать  Турцию в  БРИКС  это  равно  назначению волка  на  роль  овчарки  для  охраны  овец.
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