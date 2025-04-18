Почему многие ученые согласны, что Иисус Христос - реальная личность

Реальность существования Иисуса Христа – вопрос дискуссионный. Представители научного сообщества привыкли руководствоваться фактами, объективными подтверждениями, искали такие доказательства и о Спасителе, передает planet-today.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии