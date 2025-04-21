Очередные плюшки для детей мигрантов. В Свердловской области разрешили подать апелляцию на итоги теста на знание русского языка

Людмила Суханова Не понятно вот что: наши дети учат иностранные языки в том числе платные, для этого посещают специальные школы или курсы без всяких разных апелляций или жалоб. А какие могут быть привилегии для южных "специалистов"? Минимальных знаний даже не осваивают. На кой они тут нужны? Судя по статьям и видео СМИ - главное ненавидеть и избивать русских. Два слова они точно знают - убивать и резать.

Тамара Султангареева Это ещё что за нововведение на Урале? Какая аппеляция к чёрту? Выходит, те, кто изначально проводит тестирование, тупые, раз можно оспорить их решение? Придумали лазейку, чтобы допустить мигрантёнышей в школу? В нашей стране, когда-нибудь, законы будут соблюдаться? Почему уральским царькам позволено самовольничать во вред стране? Понятно! Нет сильной власти! Нет твёрдой руки! От того и беспредел полный! От того и превращается Великая Россия в дикий кишлак.