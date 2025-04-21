СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    Понятно. Намекали. Что ж, теперь не намекают, тарифы висят в приёмном отделении.Самый красивый и ...
  • Геннадий Сытник
    Я же сказал, это ВАШИ проблемы, пусть и в ВАШЕМ НИИ. А я, работая на шахте всего год, взял в профкоме путёвку на море...Самый красивый и ...
  • Александр
    А разве Россия-РСФСР не была частью СССР?Самый красивый и ...

Очередные плюшки для детей мигрантов. В Свердловской области разрешили подать апелляцию на итоги теста на знание русского языка

Очередные плюшки для детей мигрантов. В Свердловской области разрешили подать апелляцию на итоги теста на знание русского языка

БлокнотРУ Мигранты, которые не согласны с результатами экзамена своих детей, будут иметь право в письменном виде подать апелляцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Суханова
Не понятно вот что: наши дети учат иностранные  языки в том числе платные, для этого посещают специальные школы или курсы без всяких разных апелляций или жалоб. А какие могут быть привилегии  для южных &quot;специалистов&quot;?  Минимальных знаний даже не осваивают. На кой они тут нужны? Судя по статьям и видео СМИ - главное ненавидеть и избивать русских. Два слова они точно знают - убивать и резать.
Ответить
3 час.
Тамара Султангареева
Это ещё что за нововведение на Урале? Какая аппеляция к чёрту? Выходит, те, кто изначально проводит тестирование, тупые, раз можно оспорить их решение? Придумали лазейку, чтобы допустить мигрантёнышей в школу? В нашей стране, когда-нибудь, законы будут соблюдаться? Почему уральским царькам позволено самовольничать во вред стране? Понятно! Нет сильной власти! Нет твёрдой руки! От того и беспредел полный! От того и превращается Великая Россия в дикий кишлак.
Ответить
2 час.
Юрий Белов
И опять УРАЛ - впереди ! У вас там что все (начиная с властей) - совсем ОЧУРБАНИЛИСЬ , братья Уральцы ?!
Ответить
1 час.
наверх