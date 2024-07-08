Жители Киева сообщили о прилете в районе военного завода «Артем»

Очевидцы в Киеве сообщили о прилете в районе военного завода «Артем», передают украинские СМИ.Об ударе по заводу пишет и Telegram-канал «Военная хроника», уточняя, что по объекту с разными интервалами прилетает с 2022 года.
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