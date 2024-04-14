Блогер Портнягин признал, что не заплатил 124 млн рублей налогов

Обвинения в отмывании денег блогер отрицает.фото: t.me/TransformatorTV--> Блогер Дмитрий Портнягин признал вину по уголовному делу о неуплате налогов на 124 млн рублей, сообщил 14 апреля его адвокат Михаил Мушаилов.
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