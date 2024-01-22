Имущество намерены лишать не только за фейки, но и за призывы к санкциям и другое. Анонсированный ранее спикером Госдумы Вячеславом Володиным законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесен в Госдуму.
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