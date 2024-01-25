Филипп Киркоров улетел из России в США вместе со своим директором

Артист покинул страну после бойкота, объявленного концертными организаторами.Народный артист России Филипп Киркоров улетел в США после того, как организаторы концертов и руководство телеканалов объявили ему бойкот за печально известную «голую» вечеринку у Ивлеевой.
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