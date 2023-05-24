Военное обозрение

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Офицер НМ ЛНР в отставке: В район Часова Яра ВСУ стягивают бронетехнику для попытки атаковать фланги под Артёмовском

Офицер НМ ЛНР в отставке: В район Часова Яра ВСУ стягивают бронетехнику для попытки атаковать фланги под Артёмовском

Подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Морочко сообщил о стягивании ВСУ дополнительных сил и техники под Часов Яр с целью нанесения удара по флангам российской армии в Артёмовске (украинское название Бахмут) в ДНР.

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