Отмена Брюсселя

Давно эту мафию разогнать пора.Демократия перешла в ранг"Мафии",где единство как в мафии!.

Eduard

Поймите,Брюссель заставляет европейцев лежать под Америкой,передавать свои деньги Украине,а потом Армении,Молдавии? Какого хрена? Европа разная и у людей лишних денег нет оплачиватт Третий мир и воеватт за Укрпину или еще кого! Что за Европа такая?