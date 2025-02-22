КВАДРАТУРА КРУГА Между прочим, сейчас настал очень удобный момент для «отмены» брюссельской бюрократии и структур ЕС.
Отмена Брюсселя
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Хороший вопрос!
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4 час.
Eduard
Давно эту мафию разогнать пора.Демократия перешла в ранг"Мафии",где единство как в мафии!.
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3 час.
Eduard
Поймите,Брюссель заставляет европейцев лежать под Америкой,передавать свои деньги Украине,а потом Армении,Молдавии? Какого хрена? Европа разная и у людей лишних денег нет оплачиватт Третий мир и воеватт за Укрпину или еще кого! Что за Европа такая?
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3 час.
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