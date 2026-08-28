ЗОЛОТОЙ ДРУИД: LIMBO OF THE LOST (часть 4)

Добрый путник приди ты на этот эфир,Ты своим не поверишь глазам. Ждёт тебя говноквест и любимый кумир,Ты готов? Открывайся сезам!ЛИМБО ОФ ЗЕ ЛООООООСТТАК СЛОЖЕН И ПРООООСТЗДЕСЬ БАГИ И БОЛЬИ ЛОГИКИ НОЛЬОТСУТСТВУЕТ РОООООСТ!В общем, Зулин, терпи! .