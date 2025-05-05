Толстой и Достоевский чаще других писали о состоятельных людях

Книжный сервис Литрес и краудлендинговая платформа JetLend провели совместное исследование упоминаний состоятельных людей в произведениях классиков русской литературы и выяснили, что чаще всего об уровне богатства писали Лев Толстой и Федор Достоевский.
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