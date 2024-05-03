Блогер Ивлеева заявила об уважении к президенту России Путину

Телеведущая Анастасия Ивлеева с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она заявила об уважении в лидеру государства.
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