Правительство США подало два иска о конфискации средств северокорейского Lazarus

Действия северокорейских хакеров наносят серьезный ущерб криптовалютной индустрии. Очередные меры правоохранительных органов США, позволили верифицировать средства государственных злоумышленников, отмытые через миксер.
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