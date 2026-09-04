Казанда рейд вакытында 50 электр самокатын штрафстоянкага озатканнар

Казанда оештырылган рейд вакытында 50 электр самокатын штрафстоянкага озатканнар. Казан шәһәре Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, рейд Казан Башкарма комитеты белән берлектә үткәрелгән.
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