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Казанда рейд вакытында 50 электр самокатын штрафстоянкага озатканнар

Казанда оештырылган рейд вакытында 50 электр самокатын штрафстоянкага озатканнар. Казан шәһәре Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, рейд Казан Башкарма комитеты белән берлектә үткәрелгән.

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