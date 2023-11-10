WADA по-прежнему требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Известия/Ольга Мальцева Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) во время повторных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжили настаивать на необходимости дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, сообщили в пресс-службе WADA.
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