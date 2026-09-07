Федор Емельяненко требует 13 миллионов за ложную биографию

Федор Емельяненко подал иск к издательству АСТ за книгу «Легенда ММА», назвав её ложной. Спортсмен требует 13 млн рублей, указывая на несогласование текста и недостоверные сведения.
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