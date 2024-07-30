Venezuelans protest presidential election results, claim electoral fraud

Thousands of Venezuelans protested Monday in Caracas and other cities after authoritarian socialist President Nicholás Maduro was re-elected to a third consecutive term amid accusations of electoral fraud.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии