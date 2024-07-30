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Venezuelans protest presidential election results, claim electoral fraud

Venezuelans protest presidential election results, claim electoral fraud

Thousands of Venezuelans protested Monday in Caracas and other cities after authoritarian socialist President Nicholás Maduro was re-elected to a third consecutive term amid accusations of electoral fraud.

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