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Нижегородская правда

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Спорткомплекс по мини-футболу построят на проспекте Гагарина по концессии

Спорткомплекс по мини-футболу построят на проспекте Гагарина по концессии

Спортивный комплекс «Торпедо» по мини-футболу построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Строительство будет идти в рамках концессионного соглашения, заявил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

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