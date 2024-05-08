Спорткомплекс по мини-футболу построят на проспекте Гагарина по концессии

Спортивный комплекс «Торпедо» по мини-футболу построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Строительство будет идти в рамках концессионного соглашения, заявил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии