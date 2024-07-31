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Вечерний Новосибирск

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Служи со своими: миллион получат новосибирцы при заключении контракта с 1 августа

Служи со своими: миллион получат новосибирцы при заключении контракта с 1 августа

«Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны), иным гражданам России и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей», — говорится в тексте Указа №644 от 31.

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