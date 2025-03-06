Появилось видео с подробностями срыва операции ГУР по вербовке школьников

Видео, в котором рассказывается о подробностях пресечения попытки украинской военной разведки похитить персональные данные российских школьников с целью их последующей вербовки, обнародовала Федеральная служба безопасности.
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