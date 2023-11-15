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На Камчатке из-за повреждения линии связи исчез интернет

На Камчатке из-за повреждения линии связи исчез интернет

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поделились информацией о проблемах с интернетом из-за аварии на магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний на Камчатке.

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