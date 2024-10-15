Операторов FPV-дронов на Черноморском флоте готовят за два месяца

Операторов FPV-дронов на Черноморском флоте готовят за два месяцаМесяц длится базовая подготовка, ещё один месяц занимает специализированное обучение для работы по морским целям с платформ на воде, рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Довод».
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