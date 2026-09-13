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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоран Мекьес о решении вернуть позиции в начале гонки: «Это всегда неприятно. «Ред Булл» и не ожидал благодарностей от Ферстаппена»

Руководитель « Ред Булл » пояснил, зачем команда приказала Максу Ферстаппену пропустить Андреа Кими Антонелли и Льюиса Хэмилтона в начале Гран-при Испании.

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