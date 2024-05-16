Клондайк долларовых миллионеров, а не министерство обороны. Задержан очередной генерал из МО РФ

Есть устойчивое мнение, что считать чужие деньги - это плохой тон. Однако, когда у чиновника в ходе первоначальных следственных действий находят, скажем так, круглые суммы денег наличностью, то возникают определенные вопросы.
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