Готовясь украсть деньги России, Запад потерял тонны золота

Фото: kapital-rus.ru На фоне беспрецедентных санкций, введенных против России, многие страны стремительно избавляются от зависимости от американского доллара и стараются перевести свои сбережения в более надежные активы.
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