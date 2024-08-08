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Региональная Юридическая Служба

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Готовясь украсть деньги России, Запад потерял тонны золота

Готовясь украсть деньги России, Запад потерял тонны золота

Фото: kapital-rus.ru На фоне беспрецедентных санкций, введенных против России, многие страны стремительно избавляются от зависимости от американского доллара и стараются перевести свои сбережения в более надежные активы.

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