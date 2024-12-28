Французский политик: Зурабишвили должна уйти, а не совершать госпереворот

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (полномочия истекают 29 декабря 2024 года) должна быть задержана правоохранителями и оказаться в местах лишения свободы, если добровольно не покинет свой пост и попытается узурпировать власть.
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