Балицкий рассказал о причинах выдворения людей на Украину

РИАМО - 25 фев. На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию, чтобы не допустить самосуда над ними, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон, пишет РИА Новости.
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