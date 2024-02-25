Балицкий рассказал о причинах выдворения людей на Украину

РИАМО - 25 фев. На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию, чтобы не допустить самосуда над ними, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон, пишет РИА Новости.